Саркастические новости от Щура: Космос и Черновецкий. Заленский потерял связь с реальностью
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Экс-глава Киева Леонид Черновецкий более известный, как космонавт и певец. Он победил на выборах в 2008 году снова, несмотря на все скандалы. За 2 недели до местных выборов президент объявил всенародный опрос. Дело в том, что реальность окончательно потеряла связь с Зеленским.
Также в программы на 24 канале:
Впечатляющая соцсеть Likee – некий ТикТок для детей.
Существует украинский рэп, в котором болит несправедливость.
Зеленского наконец заставили нервничать и смущаться во время интервью.
Культовый сериал о добром маньяке-социопате "Декстер" возвращается.
Вероятно, вы не исключаете, не подтверждаете и не опровергаете.
Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 18 октября 2020 года: