В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Папа Римский заявил, что гомосексуальные люди имеют право быть в семьях, впрочем, уточнил, что имеет в виду гражданские браки. Владимир Зеленский взял и раскритиковал собственное заявление о коронавирусе.

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Сознательный украинец Медведчук заставил граждан раскупить книгу о Стусе. Вахтанг Кипиани объясняет, что происходит.

Техногенная катастрофа межуличного масштаба.

А что там с российской вакциной от коронавируса? Андрей Med Goblin все расскажет.

Есть вероятность, что через 150 лет не надо будет носить маски.

Смотрите полный выпуск программы Майкла Щура: