Саркастические новости от Щура: сенсационное заявление Папы Римского. Разъяренный Зеленский
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Папа Римский заявил, что гомосексуальные люди имеют право быть в семьях, впрочем, уточнил, что имеет в виду гражданские браки. Владимир Зеленский взял и раскритиковал собственное заявление о коронавирусе.
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Смотрите полный выпуск программы Майкла Щура: