В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – на это уже никто не надеялся, но Борат ворвался в 2020 год с новым фильмом. Это будет гениальное кино, которое выйдет за несколько дней до выборов в США. Академию наук Украины может возглавить человек, которым руководит дельфин. Владислав Гончарук заявил, что дельфины могут управлять людьми. Возможно, это трейлер нового сериала "Слуга дельфина".

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Учителя имеют право бить.

Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 4 октября 2020: