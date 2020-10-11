Саркастические новости от Щура:Информационный сутенер Дубинский. Моргенштерна вытеснили из чатов
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – недавно стало известно, что депутат Александр Дубинский был автором медийных атак во времена Революции Достоинства. За деньги он придумал фейк о "проститутках на Майдане". С первого места украинского чарта Apple Music исчезло слово Моргенштерн. Также его не стало в Spotify и Shazam. Нашелся человек, который перепел мелодичное контральто рэпера.
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Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 11 октября 2020: