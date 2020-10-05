Саудовская Аравия частично открыла Мекку для паломников: какие ограничения будут действовать
Саудовская Аравия с воскресенья, 4 октября, частично отменила запрет на совершение паломничества к исламским святыням. Теперь жители страны смогут осуществить малый хадж, увидеть Каабу, но не смогут ее коснуться.
Исламские святыни в городе Мекка не посещали верующие-паломники со 2 апреля, когда из-за пандемии COVID-19 в Саудовской Аравии ввели карантин, напоминает Daily Sabah.
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В воскресенье, 4 октября, в город прибыли первые после семимесячной паузы паломники – ведь власти Саудовской Аравии частично отменили коронавирусные ограничения и позволили совершения умру (малый хадж).
- Но паломникам запрещено касаться священной Каабы – она завешена черной тканью, украшенной арабской каллиграфией в золоте.
Сейчас осуществлять малый хадж ежедневно могут не более 6000 паломников (это менее 30% от показателей 2019 года), проживающих на территории Саудовской Аравии.
- Доступ для паломников из других стран запрещен как минимум до 1 ноября.
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К слову, местные жители, чьи заработки крайне зависимы от паломников, очень радостно восприняли новость о разрешении осуществлять малый хадж.
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