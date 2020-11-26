В Красном море у побережья Саудовской Аравии 25 ноября взорвался нефтяной танкер. Это произошло через два дня после ракетного удара по составу топлива во втором по величине городе страны.

Нефтяной танкер был поврежден во время возможной атаки на терминал Саудовской Аравии в Красном море. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

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Что сообщила береговая охрана

До судна добрались представители местных властей и береговой охраны. Сейчас идет расследование. Судно отбуксируют в порт, оно не представляет угрозы с точки зрения возможной утечки нефти.

На этом этапе мы не знаем, это случай поражения морской миной, или это прямая атака. Старые мины все еще есть в Красном море,

– сказал представитель морской охранной фирмы Dryad Global.

Впоследствии в Красном море были найдены и обезврежены по меньшей мере еще пять мин иранского производства, установленных йеменскими повстанцами.

Никто на себя ответственности не взял

Через несколько часов после инцидента государственное телевидение сообщило, что коммерческое судно подверглось "незначительным повреждениям", в частности, получило пробоину выше ватерлинии. Танкер прибыл 23 ноября из Литвы с грузом нефтепродуктов. Известно, что судно Agrari типа Aframax может перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

Танкер с нефтепродуктами прибыл в Саудовскую Аравию из Литвы / Фото Bloomberg

Что известно о ракетном ударе по составу топлива

В понедельник, 23 ноября, Саудовская Аравия подверглась ракетному удару со стороны Йемена. Пострадал топливный резервуар государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco в Джидде. Ответственность за инцидент взяла на себя хуситская группировка "Ансар Аллах".

Саудовское Минэнерго заявило, что нападения на нефтяные объекты преследуют "цель подорвать стабильность поставок энергоносителей в мире".