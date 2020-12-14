В Саудовской Аравии нефтяной танкер под флагом Сингапура 14 декабря пострадал от неустановленного "внешнего источника", который повлек взрыв и пожар на борту. Экипаж самостоятельно потушил огонь, и никто из них не пострадал. Однако судно получило повреждения.

Инцидент произошел во время разгрузки корабля BW Rhine в порту Джидды, который является распределительным центром нефтяного гиганта Saudi Aramco в Красном море. Об этом сообщает ВВС.

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Что вызвало взрыв

Владельцы судна заявили, что причиной пожара стал неустановленный "внешний источник".

Вполне возможно, что из судна вытекло немного нефти, но это не подтверждено. Приборы сейчас указывают на то, что нефть на борту находится на том же уровне, что и до инцидента,

- говорится в заявлении владельцев.

BW Rhine может перевозить за раз 60 – 80 тысяч тонн нефти. Когда произошел инцидент, судно было заполнено на 84%.

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