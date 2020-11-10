Сбитие российского вертолета: в Азербайджане открыли уголовное дело
В Азербайджане возбудили уголовное дело о сбитии российского вертолета на территории Армении. Генпрокуратура будет расследовать его по статье о халатном отношении к службе.
Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, об этом сообщили на сайте ведомства.
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Следователи проведут осмотр устройства, из которого сбили вертолет, и изучат системы информирования. А также вызовут на допрос военнослужащих, совершивших обстрел.
Азербайджанский генпрокурор пообщался по телефону со своим российским коллегой Игорем Красновым. Он выразил соболезнования в связи со смертью членов экипажа и сообщил о начале следственных действий.
Что известно об авиакатастрофе
- Авария случилась вечером 9 ноября возле села Ерасх в Армении, расположенного на границе с Азербайджаном.
- Вертолет "Ми-24" сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса, когда тот сопровождал колонну военной базы России в Армении.
- По предварительным данным, одного из членов экипажа доставили в больницу с травмами. Двух человек спасти не удалось.
- В Баку извинились и заявили, что сбили российский вертолет случайно – Азербайджан готов выплатить компенсацию.
Азербайджан сбил российский вертолет: смотрите видео
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