В Азербайджане возбудили уголовное дело о сбитии российского вертолета на территории Армении. Генпрокуратура будет расследовать его по статье о халатном отношении к службе.

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, об этом сообщили на сайте ведомства.

Детали трагедии Азербайджан сбил российский военный вертолет: видео, фото

Следователи проведут осмотр устройства, из которого сбили вертолет, и изучат системы информирования. А также вызовут на допрос военнослужащих, совершивших обстрел.

Азербайджанский генпрокурор пообщался по телефону со своим российским коллегой Игорем Красновым. Он выразил соболезнования в связи со смертью членов экипажа и сообщил о начале следственных действий.

Справка. 27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия договорились о полном прекращении огня. О ходе конфликта – читайте здесь.

Что известно об авиакатастрофе

Авария случилась вечером 9 ноября возле села Ерасх в Армении, расположенного на границе с Азербайджаном.

Вертолет "Ми-24" сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса, когда тот сопровождал колонну военной базы России в Армении.

По предварительным данным, одного из членов экипажа доставили в больницу с травмами. Двух человек спасти не удалось.

В Баку извинились и заявили, что сбили российский вертолет случайно – Азербайджан готов выплатить компенсацию.

Азербайджан сбил российский вертолет: смотрите видео