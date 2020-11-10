Сбитие вертолета России в Азербайджане: заявления Москвы и Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и извинился за то, что его войска сбили вертолет РФ. В то же время в России положительно оценили тот факт, что Баку сразу признал свою вину.
Заявление Азербайджана по сбивания российского вертолета
Алиев заверил Путина в том, что лица, которые сбили российский вертолет, получат наказание. И об этом непременно сообщат официальную Москву, передает пресс-служба президента Азербайджана.
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Кроме того, он выразил сожаление по поводу трагедии. Также сообщил Путину, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по этому факту и сейчас ведется расследование.
Информацию о расследовании подтвердили в Генпрокуратуре Азербайджана. В ведомстве "выразили глубокие соболезнования семьям погибших членов экипажа и пожелали исцеления пострадавшим".
Что об инциденте говорят в России
В Кремле положительно отметили вышеупомянутые заверения азербайджанской стороны в этом. Поэтому Россия надеется на проведение оперативного расследования этого инцидента и наказания виновных.
Заметим, сбитие российского вертолета произошло за несколько часов до того, как Азербайджан, Россия и Армения подписали соглашение о мире в Карабахе. По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, переговоры по этому начались задолго до инцидента в небе у азербайджанской границы.
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- Трагедия произошла у границы с Азербайджаном 9 ноября примерно в 18:00 – недалеко от села Эрасх.
- Российский вертолет сопровождал колонну военной базы России в Армении.
- В результате сбития погибли 2 пилота, еще один пострадал. В Минобороны России отметили, что удар нанесли из переносного зенитно-ракетного комплекса.
- В Азербайджане объяснили, что сбитие вертолета было незапланировано, это случилось случайно.
- Министерство обороны Армении в свою очередь говорит, что посмертно наградит погибших пилотов российского вертолета. Это произойдет с согласия Минобороны России.
Смотрите видео падения вертолета:
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