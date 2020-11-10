Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и извинился за то, что его войска сбили вертолет РФ. В то же время в России положительно оценили тот факт, что Баку сразу признал свою вину.

Заявление Азербайджана по сбивания российского вертолета

Алиев заверил Путина в том, что лица, которые сбили российский вертолет, получат наказание. И об этом непременно сообщат официальную Москву, передает пресс-служба президента Азербайджана.

К теме Азербайджан сбил российский военный вертолет: видео, фото

Кроме того, он выразил сожаление по поводу трагедии. Также сообщил Путину, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по этому факту и сейчас ведется расследование.

Информацию о расследовании подтвердили в Генпрокуратуре Азербайджана . В ведомстве "выразили глубокие соболезнования семьям погибших членов экипажа и пожелали исцеления пострадавшим".

Что об инциденте говорят в России

В Кремле положительно отметили вышеупомянутые заверения азербайджанской стороны в этом. Поэтому Россия надеется на проведение оперативного расследования этого инцидента и наказания виновных.

Заметим, сбитие российского вертолета произошло за несколько часов до того, как Азербайджан, Россия и Армения подписали соглашение о мире в Карабахе. По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, переговоры по этому начались задолго до инцидента в небе у азербайджанской границы.

Читайте больше Мир в Нагорном Карабахе: детали исторической сделки Азербайджана, России и Армении

Азербайджан сбил российский вертолет: что известно

Трагедия произошла у границы с Азербайджаном 9 ноября примерно в 18:00 – недалеко от села Эрасх.

Российский вертолет сопровождал колонну военной базы России в Армении.

В результате сбития погибли 2 пилота, еще один пострадал. В Минобороны России отметили, что удар нанесли из переносного зенитно-ракетного комплекса.

В Азербайджане объяснили, что сбитие вертолета было незапланировано, это случилось случайно.

Министерство обороны Армении в свою очередь говорит, что посмертно наградит погибших пилотов российского вертолета. Это произойдет с согласия Минобороны России.