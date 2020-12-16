29 ноября 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе был сбит российский военный беспилотник "Гранат-1", который входит в состав нового российского комплекса "Наводчик-2".

Про це повідомили на офіційній сторінці ООС у Facebook та продемонстрували фото збитого безпілотного літального апарату. Детальніше – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Що відомо про "Гранат-1"

"Гранат-1" – це безпілотник ближньої дії (до 10 кілометрів), побудований за схемою "летюче крило". Призначений для ведення повітряної розвідки об'єктів противника в інтересах підрозділів ЗС Росії та видачі даних для вказання цілей ударним засобам.



Збитий російський безпілотник "Гранат-1" / Фото пресслужби ООС

Корисне навантаження включає цифровий фотоапарат та поворотний відеомодуль з кольоровою відеокамерою. Спосіб старту: з рук. "Гранат-1" спроможний робити фото-, відео- та теплофіксацію.

Передача інформації відбувається по цифровому каналу зв'язку. Безпілотник входить до складу сучасного російського комплексу "Наводчик-2".

Нагадаємо, що 19 листопада 2020 року спільнота InformNapalm публікувала ексклюзивні знімки та додаткові факти про станцію управління новітнього російського комплексу "Наводчик-2", який якраз перед тим вперше потрапив у офіційні звіти місії ОБСЄ.

Які дрони використовував ворог та коли

Комплекс зафіксували за 12 кілометри від лінії бойових дій, на околиці Луганська поблизу Гострої могили. Також InformNapalm фіксував використання безпілотників "Гранат-1" та "Гранат-2" підрозділами російських терористичних сил на Донбасі у 2015 році.

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► Відомо, що військові ЗС Росії використовували ці БПЛА під час бойових дій біля Дебальцевого. Застосування цих типів російських військових літальних апаратів було виявлено по відеокадрах з сюжету пропагандистів каналу "Новороссия.ТВ".

► За офіційними даними, 2 квітня 2017 року в районі Світлодарської дуги також був виявлений збитий російський безпілотник "Гранат-1". Деталі апарату мали маркування російської ФСБ.

Саме різноманітні сучасні російські комплекси БПЛА та засоби РЕБ найчастіше потрапляють у фокус OSINT-досліджень InformNapalm та у звіти місії ОБСЄ на Донбасі. Це прямі та незаперечні докази російської військової агресії проти України.

Станом на 2020 рік зафіксовані факти використання на Донбасі понад 8 різних типів російських військових БПЛА, зокрема: "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10", "Елерон-3СВ", "Тахіон" та "Застава".

В кадр потрапили обличчя бойовиків

Вдалося з високим ступенем вірогідності ідентифікувати 3 бойовиків гібридних російських окупаційних сил, які потрапили у кадр відео з безпілотником під час його запуску.

Кадри зі збитого російського дрона: дивіться відео

Раніше вони вже фігурували у базі даних центру "Миротворець" як місцеві колаборанти російських окупаційних сил на Донбасі, які проходили службу у збройних формуваннях, що займаються повітряною розвідкою.

Це – Чураков Павло Іванович (позивний "Ворон"), Негрій Андрій Володимирович (позивний "Нік") та Звягінцев Володимир Олександрович.

До речі, склад групи найманців із місцевих колаборантів пояснює, чому на безпілотнику, збитому 29 листопада 2020 в зоні ООС, були нанесені скотчем малюнки з червоними зірками.

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Бойовики зазвичай мають нижчий рівень військової дисципліни, ніж кадровий склад збройних сил Росії. Вони періодично псують або модифікують зразки сучасної техніки. Або ж наносять на неї елементи радянської пропаганди.