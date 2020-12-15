Канада обнародовала отчет о сбитии самолета МАУ в Иране. В нем страна выразила поддержку украинской стороне и призвала Иран возместить убытки и выплатить материальную помощь родственникам погибших.

О чем говорится в отчете

Канада продолжит работать над привлечением Ирана к ответственности за сбитие самолета. Об этом свидетельствует отчет. Страна потребует полных репараций от Ирана жертвам, их родственникам и привлеченным государствам.

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В отчете отметили, что Канада будет выражать обеспокоенность относительно авиакатастрофы на всех надлежащих международных форумах, чтобы отразить отчаяние семей.

Также страна будет исследовать все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства, чтобы заставить Иран возместить жертвы и достичь безопасности во время авиаперелетов. Поэтому в документе поддержали канадскую инициативу "Безопасное небо" и призвали уделить особое внимание родственникам жертв авиакатастрофы.

Кроме этого, отчет почасово описывает реакцию правительства Канады на информацию о сбитии самолета. Также в документе есть вопросы, которые страна поставила иранской стороне.

Обратите внимание! Иран сбил украинский рейсовый самолет 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек.

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Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала