Сближаем позиции, – Шмыгаль встретился с представителями МВФ
Правительство провело 28 октября новую встречу с представителями Международного валютного фонда. В Кабмине заверили о положительных результатах переговоров.
После встречи в Кабмине заверили, что стране "удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств перед Фондом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
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Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств,
– написал Шмыгаль.
Премьер поблагодарил директора Европейского департамента Альфреду Каммеру и МВФ за диалог. Также глава правительства подчеркнул, что прочные партнерские отношения с МВФ — залог долгосрочной стабильности Украины.
Что этому предшествовало
- Конституционный суд 27 октября одобрил решение, в котором разрешил чиновникам лгать в декларациях.
- Поэтому в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций из-за решения суда.
- Решение суда вызвало возмущение в обществе. В частности, некоторые политики и активисты отмечали, что это угрожает сотрудничеству Украины с МВФ.
- В то же время председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин заверил, что партнерству с МВФ ничего не угрожает.