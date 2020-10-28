Правительство провело 28 октября новую встречу с представителями Международного валютного фонда. В Кабмине заверили о положительных результатах переговоров.

После встречи в Кабмине заверили, что стране "удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств перед Фондом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

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Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств,

– написал Шмыгаль.

Премьер поблагодарил директора Европейского департамента Альфреду Каммеру и МВФ за диалог. Также глава правительства подчеркнул, что прочные партнерские отношения с МВФ — залог долгосрочной стабильности Украины.

Что этому предшествовало