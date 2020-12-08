СБУ блокировала незаконный вывоз военных товаров из Украины: детали
Контрразведка СБУ блокировала попытку незаконного экспорта из Украины товаров военного назначения. Это пытались сделать должностные лица одного из объектов хозяйствования
Злоумышленники планировали вывезти агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" в одну из среднеазиатских стран. Об этом сообщили в пресс-служба СБУ.
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Такой зенитно-ракетный комплекс предназначен для защиты военных на марше и во время подвижных видов боя. Также их используют, чтобы обезопасить стратегические объекты от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.
Чиновники пытались скрыть военное назначение товаров. Из-за этого они предоставили таможенникам документы с ложными сведениями об их наименовании и цели использования.
Разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля, предусмотренные действующим законодательством для перемещения таких грузов, у отправителя отсутствовали,
– заявили в пресс-службе.
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По данным СБУ, задокументированные материалы по делу переданы в орган предварительного расследования.
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