Контрразведка СБУ блокировала попытку незаконного экспорта из Украины товаров военного назначения. Это пытались сделать должностные лица одного из объектов хозяйствования

Злоумышленники планировали вывезти агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" в одну из среднеазиатских стран. Об этом сообщили в пресс-служба СБУ.

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Такой зенитно-ракетный комплекс предназначен для защиты военных на марше и во время подвижных видов боя. Также их используют, чтобы обезопасить стратегические объекты от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.

Обратите внимание! В ноябре 2020 года СБУ уже предотвратила вывоз из Украины деталей зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ". Тогда их хотели экспортировать в одну из стран Западной Азии. Подробнее об этом – читайте здесь.

Чиновники пытались скрыть военное назначение товаров. Из-за этого они предоставили таможенникам документы с ложными сведениями об их наименовании и цели использования.

Разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля, предусмотренные действующим законодательством для перемещения таких грузов, у отправителя отсутствовали,

– заявили в пресс-службе.

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По данным СБУ, задокументированные материалы по делу переданы в орган предварительного расследования.