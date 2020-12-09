Работники одного из предприятий решили заработать дополнительные деньги и наладили на базе компании производство спецсредств для нелегального прослушивания смартфонов граждан. Изготовление и сбыт запрещенных гаджетов заблокировали работники СБУ.

Клиентов на покупку изготовленного товара злоумышленники подыскивали благодаря личным связям, сообщили в пресс-службе СБУ. С помощью оборудования, которое производили подозреваемые, можно было не только слушать звонки абонентов, но и отслеживать их передвижение.

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Отныне вероятным преступникам грозит от 4 до 7 лет заключения.

Изъяли серьезные комплексы

Следователи СБУ и оперативники провели обыски на одном из частных предприятий, работники которого занимались незаконным бизнесом.



Сотрудники СБУ нашли большое количество незаконно изготовленной аппаратуры / Фото пресс-службы СБУ

Во время следственных действий правоохранители нашли на территории компании программно-аппаратные комплексы, которые используют для поиска местонахождения мобильных телефонов и для скрытого прослушивания разговоров людей.



Аппараты, которые изготавливали злоумышленники, позволяют прослушивать людей / Фото пресс-службы СБУ

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте специальных технических средств получения информации, что было совершено по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование продолжается.



Производство техники для прослушивания наладили на базе частного предприятия / Фото пресс-службы СБУ