СБУ накрыла производителей аппаратуры для прослушивания мобильных телефонов: фото
Работники одного из предприятий решили заработать дополнительные деньги и наладили на базе компании производство спецсредств для нелегального прослушивания смартфонов граждан. Изготовление и сбыт запрещенных гаджетов заблокировали работники СБУ.
Клиентов на покупку изготовленного товара злоумышленники подыскивали благодаря личным связям, сообщили в пресс-службе СБУ. С помощью оборудования, которое производили подозреваемые, можно было не только слушать звонки абонентов, но и отслеживать их передвижение.
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Отныне вероятным преступникам грозит от 4 до 7 лет заключения.
Изъяли серьезные комплексы
Следователи СБУ и оперативники провели обыски на одном из частных предприятий, работники которого занимались незаконным бизнесом.
Сотрудники СБУ нашли большое количество незаконно изготовленной аппаратуры / Фото пресс-службы СБУ
Во время следственных действий правоохранители нашли на территории компании программно-аппаратные комплексы, которые используют для поиска местонахождения мобильных телефонов и для скрытого прослушивания разговоров людей.
Аппараты, которые изготавливали злоумышленники, позволяют прослушивать людей / Фото пресс-службы СБУ
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте специальных технических средств получения информации, что было совершено по предварительному сговору группой лиц.
Досудебное расследование продолжается.
Производство техники для прослушивания наладили на базе частного предприятия / Фото пресс-службы СБУ
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