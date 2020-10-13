Спецслужащие предполагают, что преступники могли использовать взрывчатку накануне выборов. Группировка работала в нескольких регионах государства.

По данным следователей, участники межрегиональной банды изготавливали самодельные взрывные устройства для продажи, сообщили в пресс-службе СБУ. Кроме того, подозреваемые торговали автоматами и другими запрещенными предметами.

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Как обнаружили оперативники службы, в состав группировки входили действующий боец ВСУ, бывший участник одного из добробатов, а также мужчина, находящийся под стражей в следственном изоляторе по подозрению в разбое. Именно последний руководил подозреваемыми и подыскивал клиентов через личные связи среди уголовников.



Среди задержанных – действующий военнослужащий / фото пресс-службы СБУ

Огромный оборот оружия и взрывчатки

Оперативники провели 7 закупок, во время которых задокументировали факты продажи злоумышленниками стрелкового оружия и взрывных устройств. В Киеве один из участников группировки продал трехлитровую емкость с самодельным взрывчатым веществом, оборудованную электродетонатором, и 17 сигарет с вмонтированным мощным взрывчатым веществом пероксид уротропина,

– рассказали в СБУ.

Кроме того, с помощью закладки подозреваемые продали работникам СБУ 4 килограмма взрывчатки. Также задокументирована продажа одному из клиентов еще 6 кило взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры.

Во Львовской области правоохранители изъяли гранату Ф-1, а также самодельные взрывные устройства. В одном из парков Киевщины – 8 сигарет с опасным взрывчатым веществом.

Работники СБУ задокументировали попытку продажи трех автоматов Калашникова, двух пистолетов-пулеметов и 4 реактивных противотанковых гранат.



СБУ пресекла деятельность мощной группировки торговцев оружием / фото пресс-службы СБУ

Могли сотрудничать с россиянами

В спецслужбе напомнили, что в августе 2019 оперативники задержали российского химика, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ в Черкасской области. Тогда у него изъяли взрывчатку, заложенную в пачку сигарет. Так что, вполне возможно, что продали боеприпас работающему на врага коллаборанту именно задержанные 13 октября.

Задержали с поличным

"Упаковали" подозреваемых при попытке сбыта нескольких самодельных устройств и гранат.

Сейчас правоохранители проводят сразу 13 обысков в Черкасской, Житомирской, Львовской и Киевской областях. Следственные действия проводят также в Лукьяновском и Черкасском СИЗО, где находился организатор группировки. Следователи проверяют преступные связи подозреваемых и говорят, что их могли привлечь к провокациям накануне выборов.

Смотрите видео задержания группировки торговцев оружием: