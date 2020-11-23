СБУ разоблачила незаконную схему торговли с оккупированным Крымом. Украинский производитель керамики поставлял свою продукцию на полуостров с помощью дочерней компании в России. Это один из лидеров рынка в нашей стране.

Правоохранители обнаружили документы в Киеве и Харькове, которые подтвердили незаконную деятельность этой кампании. Но ее имя не называют. Об этом сообщает СБУ.

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Сначала товары вывозили в Россию, а потом перенаправляли в Крым.

На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством,

- говорится в сообщении СБУ.

В пресс службе отмечают, что это ведущий украинский производитель керамики.

Фирма платила налоги за реализацию товара в бюджет Российской Федерации.

Что это за компания?

Как стало известно журналисту сайта 24 канала, речь идет о "Харьковском плиточном заводе", который работает под брендом Golden Tile.

На фейсбук-странице компании пишут, что она подверглась рейдерской атаке, а обвинения в поставках в Крым – фейк.

Поводом для действий правоохранителей стали необоснованные подозрения в организации поставок украинской плитки на временно оккупированные территории,

- пишут на странице Golden Tile.

Основатель и председатель наблюдательного совета "Харьковского плиточного завода" Валентин Шеветовский уверен, что истинной причиной обысков является попытка оказать давление на бизнес.

Как отмечают на странице компании – керамическая группа Golden Tile – лидер на украинском рынке керамической плитки. Продукция поставляется в крупнейшие сети: "Эпицентр", "Новая Линия", Leroy Merlin, "Олди", OBI, Praktiker. География экспорта охватывает более 30 стран мира.