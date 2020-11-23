Бизнес с оккупантом: СБУ "накрыла" украинскую компанию, которая продавала керамику в Крым
СБУ разоблачила незаконную схему торговли с оккупированным Крымом. Украинский производитель керамики поставлял свою продукцию на полуостров с помощью дочерней компании в России. Это один из лидеров рынка в нашей стране.
Правоохранители обнаружили документы в Киеве и Харькове, которые подтвердили незаконную деятельность этой кампании. Но ее имя не называют. Об этом сообщает СБУ.
Читайте также Как прошли местные выборы 22 ноября в Украине: главное – фото, видео
Сначала товары вывозили в Россию, а потом перенаправляли в Крым.
На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством,
- говорится в сообщении СБУ.
В пресс службе отмечают, что это ведущий украинский производитель керамики.
Фирма платила налоги за реализацию товара в бюджет Российской Федерации.
Что это за компания?
Как стало известно журналисту сайта 24 канала, речь идет о "Харьковском плиточном заводе", который работает под брендом Golden Tile.
На фейсбук-странице компании пишут, что она подверглась рейдерской атаке, а обвинения в поставках в Крым – фейк.
Поводом для действий правоохранителей стали необоснованные подозрения в организации поставок украинской плитки на временно оккупированные территории,
- пишут на странице Golden Tile.
Основатель и председатель наблюдательного совета "Харьковского плиточного завода" Валентин Шеветовский уверен, что истинной причиной обысков является попытка оказать давление на бизнес.
Как отмечают на странице компании – керамическая группа Golden Tile – лидер на украинском рынке керамической плитки. Продукция поставляется в крупнейшие сети: "Эпицентр", "Новая Линия", Leroy Merlin, "Олди", OBI, Praktiker. География экспорта охватывает более 30 стран мира.
Поделиться новостью