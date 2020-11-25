Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из главарей боевиков. Следователи установили, что он присоединился к незаконным вооруженным формированиям в 2014 году.

Через некоторое время террористы назначили жителя Донецка "заместителем министра топлива и энергетики ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В сообщении указано, что бывший "руководитель" обеспечивал боевиков необходимым материально-техническим оснащением и способствовал поставкам топлива для их военной техники, которую использовали во время боевых действий.

Также он принимал участие в налаживании взаимодействия между бандгруппированиями "ЛДНР" и занимался популяризацией их деятельности среди местного населения,

- говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование этого дела. Бывшего главаря уже объявили в розыск.

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В пресс-службе также сообщили, что контрразведка СБУ работает над документированием преступлений участников террористических группировок, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Обратите внимание! На Донбассе в течение 24 ноября 2020 года пророссийские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий погиб 1 украинский защитник. Подробнее об этом – читайте здесь.

Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала