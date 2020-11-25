СБУ объявила о подозрении одному из главарей боевиков: что известно
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из главарей боевиков. Следователи установили, что он присоединился к незаконным вооруженным формированиям в 2014 году.
Через некоторое время террористы назначили жителя Донецка "заместителем министра топлива и энергетики ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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В сообщении указано, что бывший "руководитель" обеспечивал боевиков необходимым материально-техническим оснащением и способствовал поставкам топлива для их военной техники, которую использовали во время боевых действий.
Также он принимал участие в налаживании взаимодействия между бандгруппированиями "ЛДНР" и занимался популяризацией их деятельности среди местного населения,
- говорится в сообщении.
Сейчас продолжается досудебное расследование этого дела. Бывшего главаря уже объявили в розыск.
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В пресс-службе также сообщили, что контрразведка СБУ работает над документированием преступлений участников террористических группировок, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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