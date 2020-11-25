СБУ обнаружила слив информации в налоговой и на таможне: идет следствие
Киберспециалисты СБУ блокировали слив конфиденциальной информации о хозяйственной деятельности предпринимателей. Злоумышленники копировали данные налоговой и таможни. Делали это с помощью Телеграма и чат-ботов.
Секретные данные продавали сами чиновники налоговой и таможенной служб. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Читайте также В Запорожье люди жестко выбросили мужчину из маршрутки за нарушение карантина: видео
Также к преступной схеме присоединились и представители банковской сферы. Сообщники наладили систематическую торговлю информацией.
Что сливали:
- данные о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц;
- информацию об экспортно-импортных операциях субъектов предпринимательской деятельности;
- другую информацию, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится украденная информация.
Также правоохранители изъяли банковские карты и другие доказательства, подтверждающие совершение преступления фигурантами.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
СБУ провела обыски дома и на рабочих местах подозреваемых / Фото СБУ
Что грозит преступникам:
- лишение свободы на срок от 2 до 5 лет;
- штраф от 600 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет.
Поделиться новостью