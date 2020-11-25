Киберспециалисты СБУ блокировали слив конфиденциальной информации о хозяйственной деятельности предпринимателей. Злоумышленники копировали данные налоговой и таможни. Делали это с помощью Телеграма и чат-ботов.

Секретные данные продавали сами чиновники налоговой и таможенной служб. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Также к преступной схеме присоединились и представители банковской сферы. Сообщники наладили систематическую торговлю информацией.

Что сливали:

данные о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц;

информацию об экспортно-импортных операциях субъектов предпринимательской деятельности;

другую информацию, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится украденная информация.

Также правоохранители изъяли банковские карты и другие доказательства, подтверждающие совершение преступления фигурантами.

В настоящее время продолжаются следственные действия.



СБУ провела обыски дома и на рабочих местах подозреваемых / Фото СБУ

Что грозит преступникам: