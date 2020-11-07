Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против пророссийского блогера Анатолия Шария. Дело касается посягательства на территориальную целостность Украины.

СБУ заинтересовалась видео Анатолия Шария, которое он опубликовал на своем ютуб-канале. Об этом Гончаренко сообщил в фейсбуке.

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Дело в том, что на видео Шария карта Украины была обозначена без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

В документе сообщается, что из-за этого ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции – "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины",

– написал нардеп.

Если вину блогера докажут, то ему грозит от 3-х до 5-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Детали скандала

Накануне местных выборов Анатолий Шарий устроил очередную антиукраинскую провокацию. В превью своего видео на Ютубе он прикрепил картинку с неполной картой Украины. Также в начале октября его партия начала распространять агитационные материалы с картой Украины без Крыма.



На канале Шария появилось видео с картой Украины без Крыма / Скриншот с ютуб-канала Шария

Партия Шария распространяла агитационные материалы с картой Украины без Крыма / Фото журналиста Ильи Колдомасова

Кто такой Анатолий Шарий: главное

Это довольно популярный в ютубе блогер родом из Киева, который часто негативно говорит об Украине , а особенно о Майдане и украинских военных.

, а особенно о Майдане и украинских военных. Почти все его рассуждения похожи на месседжи, распространяющие российские пропагандисты. Также Шарий резко критикует украинскую власть , часто придумывая и искажая информацию.

, часто придумывая и искажая информацию. Против Шария в Украине открыты 2 дела, из-за которых он и бежал из страны еще в 2012 году.

Примеры того, как манипулирует информацией Анатолий Шарий: смотрите видео