Конституционный суд Украины принял довольно противоречивое решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Служба безопасности Украины косвенно прокомментировала его.

Реакция СБУ на решение КСУ

Глава СБУ в своем заявлении прямо не упомянул Конституционный суд, но понятно, что слова Ивана Баканова касаются именно его решения.

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Случаи системного разрушения коррупцией властных структур являются угрозой национальной безопасности. И собственно, именно таким случаям противодействует Служба безопасности,

- отметил глава СБУ.

В ведомстве рассказали, что с начала 2020 года возбудили 510 уголовных производств по коррупции. Чаще всего они связаны с органами власти разных уровней.

И добавили, что речь идет о 212 уголовных производств и 269 объявленных подозрений из общего количества.

Что предусматривает скандальное решение Конституционного суда