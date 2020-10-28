Разрушение коррупцией властных структур – угроза нацбезопасности, – СБУ о решении КСУ
Конституционный суд Украины принял довольно противоречивое решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Служба безопасности Украины косвенно прокомментировала его.
Реакция СБУ на решение КСУ
Глава СБУ в своем заявлении прямо не упомянул Конституционный суд, но понятно, что слова Ивана Баканова касаются именно его решения.
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Случаи системного разрушения коррупцией властных структур являются угрозой национальной безопасности. И собственно, именно таким случаям противодействует Служба безопасности,
- отметил глава СБУ.
В ведомстве рассказали, что с начала 2020 года возбудили 510 уголовных производств по коррупции. Чаще всего они связаны с органами власти разных уровней.
И добавили, что речь идет о 212 уголовных производств и 269 объявленных подозрений из общего количества.
Что предусматривает скандальное решение Конституционного суда
- 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о декларировании ложной информации.
- Согласно ей, за непроверенные данные в декларациях чиновникам и судьям грозил штраф или уголовная ответственность.
- Суд признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной".
- Иск подали нардепы от ОПЗЖ и группы "За будущее".
- На решение уже отреагировали в Офисе президента и НАПК.