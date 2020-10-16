Вскоре СБУ проведет задержание экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, это сделали, чтобы перед выборами показать избирателям борьбу с коррупцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов – экс-глава Государственной таможенной службы.

"Вот, мол, кто является кандидатом на пожизненное заключение. Однако интересно, что дело против Верланова связано не с обвинениями в "скрутках", о чем так много в свое время писали в СМИ, а с оптимизацией налогов компанией "Арселормиттал Кривой Рог"! То есть "орлы Баканова" намерены вновь, как и год назад перед парламентскими выборами, устроить показательный "наезд". Причем на компанию, которая много лет является крупнейшим налогоплательщиком среди предприятий металлургической промышленности", – рассказали журналисты издания.

По их данным, по экологическим штрафам и делам СБУ в 2019 году, "Арселор" уже успешно отбился, все "порешали", но теперь СБУ снова придумало, как "обилетить" индусов и получить нужные пиар-поводы перед выборами.

"Контролирует операцию по Верланову и Нефьодову новоиспеченный бригадный генерал Андрей Наумов. Интересно, что Верланов на выборы не идет, но Нефьодов Максим стал одним из лидеров партии "Голос" на местных выборах в Киеве, и активизация дела против него совпала с его регистрацией в качестве кандидата", – отмечается в статье.

В статье также приводим комментарий самого Сергея Верланова, который считает открытое против него дело – заказным производством в интересах влиятельной группы лиц.

"Мое преследование – заказ очень влиятельной сегодня группы, представители которой есть и в правительстве, и в ОП, и в правоохранительных органах. Считаю, что, по их замыслу, это дело перед выборами должно выполнить роль такого себе "информационного шума" и имитировать эффективную борьбу с коррупцией. Когда посадок коррупционеров нет и не предвидится, власть готовит сфабрикованные подозрения мне и Максу Нефьодову. Мое дело – только часть широкой политической картины. Всех, или почти всех реформаторов уже уволили, теперь их начинают "догонять". Реванш – это не столько о возвращении людей, которые работали при Януковиче, во власти, а прежде всего о его времен и подходов", – цитирует Цензор.НЕТ Сергея Верланова.

Как ранее сообщалось, в апреле 2020 года Сергей Верланов прокомментировал свое увольнение из ДПС. По его информации, основанием стало ничем не обоснованное "политическое решение".