Контрразведчики СБУ разоблачили злоумышленников, которые пытались нелегально экспортировать оборудование военного назначения. Детали должны были пойти на нужды военно-морского флота России.

Об удачном проведении спецоперации сообщили в пресс-службе СБУ. По данным следствия, сделку организовали предприниматели Николаева вместе с гражданином страны-агрессора.

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Как утверждают правоохранители, оборудование для проведения испытаний газотурбинных двигателей злоумышленники хотели экспортировать под видом продукции, которую разрешено вывозить из Украины.

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Оперативники контрразведки СБУ задокументировали намерения подозреваемых и предотвратили преступление.

Во время обысков следователи вместе с полицейскими и работниками военной прокуратуры Николаевского гарнизона изъяли у злоумышленников подготовленное к экспорту оборудование.



Из Украины хотели вывезти оборудование для испытаний двигателей для кораблей ВМФ России / Фото пресс-службы СБУ

Кроме того, у фигурантов дела нашли документы, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.

Как именно квалифицировали дело правоохранители – неизвестно.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех нюансов нарушения закона и привлечения причастных к ответственности.