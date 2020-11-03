Сотрудники СБУ обыскивают сразу несколько таможен
Сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют обыски в территориальных органах Государственной таможенной службы. Сейчас точная цель обысков не сообщается.
В СБУ подтвердили факт обыска и заявили, что сейчас продолжаются следственные действия. Об этом сообщает "Укринформ".
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Известно, что обыски проходят на:
- Киевской,
- Волынской,
- Черноморской и других таможнях.
В СБУ заявили, что обыски проводятся, а более подробную информацию предоставят позже. Между тем пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии OBOZREVATEL сказала, что не владеет информацией об обысках. По ее словам, сотрудники СБУ могут просто сопровождать обыски, а операцию проводят не они.
Я ничего пока не могу прокомментировать,
– сказала Гитлянская.
В то же время возле здания Государственной таможенной службы заметили мужчин в форме СБУ.
Сотрудников СБУ заметили возле здания Гостаможни / Фото OBOZREVATEL
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