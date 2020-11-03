Сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют обыски в территориальных органах Государственной таможенной службы. Сейчас точная цель обысков не сообщается.

В СБУ подтвердили факт обыска и заявили, что сейчас продолжаются следственные действия. Об этом сообщает "Укринформ".

Важно Российская компания продавала украинские запчасти к боевым вертолетам: что говорят в СБУ

Известно, что обыски проходят на:

Киевской,

Волынской,

Черноморской и других таможнях.

В СБУ заявили, что обыски проводятся, а более подробную информацию предоставят позже. Между тем пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии OBOZREVATEL сказала, что не владеет информацией об обысках. По ее словам, сотрудники СБУ могут просто сопровождать обыски, а операцию проводят не они.

Я ничего пока не могу прокомментировать,

– сказала Гитлянская.

В то же время возле здания Государственной таможенной службы заметили мужчин в форме СБУ.



Сотрудников СБУ заметили возле здания Гостаможни / Фото OBOZREVATEL