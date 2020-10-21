Работников Государственной архитектурно-строительной инспекции, а также представителей нескольких властных структур поймали на незаконных действиях. Они могли привести к увеличению количества недостроев в Украине, а также к гибели людей. Кроме того, чиновники способствовали незаконным стройкам.

О масштабной спецоперации с десятками обысков сообщили в СБУ. Как написал в своем блоге для "Цензор.НЕТ"журналист Сергей Иванов, следственные действия проходили также у Александра Сергиенко, помощника нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко.

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По официальным данным, оперативники и следователи СБУ установили вероятную причастность к преступлениям не только руководства ГАСИ, но и чиновники топового уровня.

Как действовали подозреваемые

Чиновники ГАСИ вместе с другими фигурантами уголовного дела использовали собственные же фирмы, которые якобы оказывали консалтинговые услуги застройщикам.

Чиновники получали положительные отзывы о недостроях, проекты жилых комплексов от подконтрольных себе компаний. На основе этого и выдавались сертификаты о готовности сдачи недостроев к эксплуатации, а также разрешения на строительство.

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновники ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По выводам профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения,

- рассказали в пресс-службе ведомства.



СБУ провела масштабные следственные действия в аппаратах ГАСИ / Фото пресс-службы СБУ

50 обысков

Для получения доказательств причастности должностных лиц к масштабной коррупционной деятельности сотрудники СБ провели следственные действия в центральном аппарате ГАСИ, киевском офисе Госинспекции, а также домах фигурантов дела.



Следователи СБУ разоблачили масштабную коррупцию в ГАСИ / Фото пресс-службы СБУ

Коррупция во время реформы

В марте этого года президент Зеленский заявил о закрытии ГАСИ, а также о том, что "чиновники не будут влиять на получение разрешительной документации". Руководить этой инициативой главы государства стал замглавы офиса президента Сергей Трофимов. Как утверждает Сергей Иванов, к делу также причастны помощник Трофимова Владимир Родин, бывший руководитель ГАСИ Александр Сергиенко, помощник-девелопер Родин, а также нардеп Андрей Клочко. Последний был парламентским куратором реформы ГАСИ. Кроме того, от Кабмина вопросом переформатирования госинспекции вроде бы занимался представитель "Слуги народа" Роман Мулик

По фактам правонарушений открыто уголовное производство по статье о злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

Смотрите видео обысков в ГАСИ: