СБУ и ГФС 10 декабря провели обыски по месту жительства и работы бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко. Обыски, вероятно, связаны с возможными нарушениями налогового законодательства.

Следственные действия работники Службы безопасности и Государственной фискальной службы проводили в особняке экс-председателя облсовета на Французском бульваре и по месту его работы. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил Укринформ.

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Сам Паращенко на своей странице в фейсбуке подтвердил информацию об обысках.

У нас обыски. СБУ убеждает любить зеленую команду и все их "улучшения",

– заявил экс-председатель облсовета.

Пока неизвестна официальная причина обысков в Паращенко. Впрочем, в пресс-службе СБУ подтвердили информацию о проведении следственных действий в частном доме Паращенко и пообещали позднее дать развернутый комментарий по этому поводу.

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