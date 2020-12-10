СБУ провела обыски у экс-председателя Одесского облсовета Паращенко – СМИ
СБУ и ГФС 10 декабря провели обыски по месту жительства и работы бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко. Обыски, вероятно, связаны с возможными нарушениями налогового законодательства.
Следственные действия работники Службы безопасности и Государственной фискальной службы проводили в особняке экс-председателя облсовета на Французском бульваре и по месту его работы. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил Укринформ.
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Сам Паращенко на своей странице в фейсбуке подтвердил информацию об обысках.
У нас обыски. СБУ убеждает любить зеленую команду и все их "улучшения",
– заявил экс-председатель облсовета.
Пока неизвестна официальная причина обысков в Паращенко. Впрочем, в пресс-службе СБУ подтвердили информацию о проведении следственных действий в частном доме Паращенко и пообещали позднее дать развернутый комментарий по этому поводу.
Что известно о Сергее Паращенко
- В 2005 году Паращенко закончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности правоведение.
- В 2010 году был избран депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района.
- Впоследствии, в октябре 2015 года, чиновника снова избрали депутатом облсовета. Он был руководителем фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
- 11 марта 2019 года Паращенко занял должность первого заместителя председателя Одесской ОГА, а затем - председатель облсовета.
- Заметим, чиновник руководит агрофирмой "Бургуджи". Она занимается выращиванием зерновых культур на юге Одесской области.
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