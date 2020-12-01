Служба безопасности Украины проверяет деятельность депутатов Сюртовской территориальной общины на Закарпатье. 21 ноября после присяги часть из избранников вместо гимна Украины исполнили гимн Венгрии.

СБУ начала проверку инцидента

Такая инициатива по исполнению гимна якобы поступила от главы общины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Полученные службой материалы по этому событию сейчас тщательно проверяются. По результатам проверки будут приниматься соответствующие меры реагирования,

– говорится в сообщении СБУ.

Что известно о скандале

Скандал произошел в День достоинства и свободы, 21 ноября. Однако известно о нем стало несколько позже. Видео с заседания обнародовали в сети. На нем действительно слышно, как люди поют на венгерском языке.

Инцидент заинтересовал парламентариев. Представитель "Слуги народа" Александр Качура направил обращение в СБУ с требованием проверять действия депутатов Сюртовськой ОТГ.

Смотрите видео с якобы исполнением венгерского гимна: