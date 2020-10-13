На территории базы и офисов всеукраинской сети автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" проходят следственные действия. Официально в СБУ не объясняют, с каким именно делом связаны обыски, а также в чем подозревают работников и владельцев компании.

Приход оперативников спецслужбы в одну из крупнейших компаний на рынке продажи топлива подтверждают источники 24 канала в СБУ. Впрочем, подробностей обысков правоохранители не разглашают.

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В пресс-службе СБУ отмечают, что обыски проходят на основании решений суда, которые были вынесены задолго до обнародования информации "Наших грошей с Денисом Бігусом" о финансировании "БРСМ-Нефтью" пророссийского блогера Анатолия Шария и его политической силы. Поэтому никакого отношения к расследованию не имеют.

По данным журналистов-расследователей, Анжела Ларкина, которая управляет многими предприятиями, связанными с "БРСМ-Нефтью", фактически финансирует партию Шария за счет денег компании, которые были скрыты от налоговиков.

Правовой оценки действиям госпожи Ларкиной пока предоставлено не было, но надежда на это все же есть, поскольку правдивость расследования будут проверять в суде.

Объект рейдерских захватов

В начале октября 2020 года руководство "БРСМ-Нафты" заявляло о попытке рейдерского захвата и отмечало, что контроль над главной базой компании физически забрали "титушки". Через несколько дней после этого в компании уже заявили о начале работы базы и сети АЗС в штатный режим.

О попытках захватов нефтебазы в "БРСМ-Нефти" за последние 5 лет говорили минимум 4 раза.

Дело об экоциде

Известно, что в СБУ расследуют уголовное дело, где фигурируют владельцы и руководство компании. Связано оно с причинением вреда экологии и жителям населенных пунктов возле Василькова, где в 2015 году произошли масштабный взрыв с пожаром.

Юридическое давление на "БРСМ-нефть" с требованиями многочисленных компенсаций пострадавшим осуществляют представители общественной организации "Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии", который связывают с приближенным к Коломойскому бизнесменом Павлом Куфтыревым.