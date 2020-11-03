Работники СБУ 3 ноября провели 16 обысков в центральном офисе Государственной таможенной службы и ее региональных управлениях. Чиновники, по данным следователей, организовали масштабную коррупционную схему.

От коррупционных действий работников таможни в государственный бюджет недополучал немалые средства, сообщают в пресс-службе СБУ. Помогающие предпринимателям платить меньше денег, чиновники получали от них "награду".

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Кроме этого, работников таможни подозревают в нарушении законов о публичных закупок.

Как зарабатывали коррумпированные таможенники

Как утверждают в СБУ, еще во время досудебного расследования оперативники службы задокументировали многочисленные получения чиновниками денег. Они зарабатывали за счет того, что пользовались ложными выводами экспертиз по классификации товаров. Из-за этого уменьшались таможенные платежи, которые платили представители бизнеса.



Бойцы "Альфы" готовились ломать двери / Фото прессслужбы СБУ

Также чиновникам инкриминируют махинации с документацией во время проведения работ по капитальному строительству и ремонту в Гостаможслужбе и региональных управлениях.

Задержали ли правоохранители хотя бы кого-то из подозреваемых после обысков, в СБУ не сообщили. Расследование коррупционных преступлений в таможенной службе продолжается.



В СБУ провели 16 обысков в Государственной таможенной службе / Фото прессслужбы СБУ