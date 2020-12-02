Служба безопасности Украины задержала инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Чиновник систематически брал взятки от водителей во время таможенного оформления автомобилей.

Оказалось, что только за 1 смену он получал более 60 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что известно о коррупционной схеме

Чиновник организовал коррупционную схему во время таможенного оформления автомобилей. За фиксированную сумму средств злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу.

За одну смену таможенник получал от 60 тысяч гривен взяток. Интересно, что на своей должности он проработал всего 1,5 месяца, пробыв 15 дежурств. То есть, по предварительным подсчетам, он мог заработать почти миллион гривен.

Что теперь грозит взяточнику

Правоохранители открыли дело по статье 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас продолжаются следственные действия. Если его вину докажут, то ему грозит:

от 5 до 10 лет лишения свободы;

до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

конфискация имущества.

Задержание таможенника-взяточника / Фото СБУ