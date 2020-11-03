Служба безопасности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Мошенничество нанесло госбюджету ущерб на сумму в более 200 миллионов гривен.

Организаторы сделки в течение 2018 – 2020 годов импортировали светлые нефтепродукты на основании поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как работала схема дельцов

Использовали махинаторы реквизиты компании-импортера . Она была зарегистрирована на подставное лицо.

. Она была зарегистрирована на подставное лицо. После этого фигуранты незаконно реализовывали нефтепродукты за наличные . Налогов, конечно, не платили.

. Налогов, конечно, не платили. Они также продавали противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с превращением денег в наличные. За такие операции дельцы получали от 7 до 9% от общей суммы денег, которые поступали на счета их компаний.

Что говорят правоохранители

Во время обысков они изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов.

"черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. Начали уголовное производство. Сейчас продолжаются следственные действия.

По предварительным оценкам, из-за функционирования этой схемы государственный бюджет понес убытки на сумму более 200 миллионов гривен.

Мошенники организовали нелегальный импорт нефтепродуктов / Фото СБУ

СБУ разоблачила схему, во время обысков нашли доказательства нарушений / Фото СБУ