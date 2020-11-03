Мошенники организовали нелегальный импорт нефтепродуктов: как работала схема – фото
Служба безопасности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Мошенничество нанесло госбюджету ущерб на сумму в более 200 миллионов гривен.
Организаторы сделки в течение 2018 – 2020 годов импортировали светлые нефтепродукты на основании поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как работала схема дельцов
- Использовали махинаторы реквизиты компании-импортера. Она была зарегистрирована на подставное лицо.
- После этого фигуранты незаконно реализовывали нефтепродукты за наличные. Налогов, конечно, не платили.
- Они также продавали противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с превращением денег в наличные. За такие операции дельцы получали от 7 до 9% от общей суммы денег, которые поступали на счета их компаний.
Что говорят правоохранители
- Во время обысков они изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов.
- Начали уголовное производство. Сейчас продолжаются следственные действия.
По предварительным оценкам, из-за функционирования этой схемы государственный бюджет понес убытки на сумму более 200 миллионов гривен.
Мошенники организовали нелегальный импорт нефтепродуктов / Фото СБУ
СБУ разоблачила схему, во время обысков нашли доказательства нарушений / Фото СБУ
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