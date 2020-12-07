Командование одной из воинских частей закупало военное имущество по завышенным на 30% ценам. Однако сотрудники контрразведки СБУ разоблачили аферу и установили, что преступная схема нанесла государству ущерб более чем на 1 миллион гривен.

"Разницу" в размере 30% фигуранты присвоили себе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как работала преступная схема

Сотрудники СБУ установили, что должностные лица организовали закупку защитных элементов военного снаряжения. В то же время цены на него безосновательно завысили на 30%.

Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия. Во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяли контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям,

– говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, афера нанесла государству ущерб в размере более 1 миллиона гривен. Правоохранители уже отрыли уголовное производство по статье 191 о злоупотреблении служебным положением.



СБУ разоблачила преступную схему в одной из военных частей / Фото СБУ