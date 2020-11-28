Служба безопасности Украины разоблачила схему поставки контрафактных запчастей к вертолетной технике. Злоумышленники присвоили авиационное имущество, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

К делу причастны чиновники одного из государственных авиапредприятий в Тернопольской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В сообщении указано, что чиновники незаконно списывали, демонтировали и вывозили авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах.

Чтобы "прикрыть" сделки, чиновники фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование,

- сообщили в пресс-службе.

По данным СБУ, они вносили ложные данные о ремонте и ресурсном восстановлении техники, которая была в неудовлетворительном техническом состоянии.

Злоумышленники должны были поставлять запчасти для "авиакомпаний-эксплуатантов". Их используют во время агрохимических работ.

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Работники СБУ заблокировали продажу запчастей авиакомпаниям. В то же время правоохранители уже обыскали производственные помещения и места проживания злоумышленников.



Изъятые запчасти / Фото СБУ

Также сотрудники СБУ изъяли авиазапчасти, фиктивные акты о ремонте и документы, которые доказывают причастность должностных лиц к преступлению.