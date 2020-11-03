Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему незаконной легализации жителей несуществующих "республик" и стран с повышенной террористической угрозой. Занимались такой деятельностью чиновники из Черновицкой и Винницкой областей.

Об успешном проведении операции по задержанию злоумышленников сообщили в пресс-службе СБУ. По данным контрразведчиков, схему организовали работники контролирующих служб и представители органов местного самоуправления на Черниговщине, Винницкой и в Молдове.

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За вознаграждение от 3 до 5 тысяч евро каждый иностранец мог получить паспорта Украины.

Как действовала схема

В СБУ утверждают, что иностранцы передавали злоумышленникам копии документов, на основе которых изготавливали дубликаты молдавских паспортов. При этом в них указывались данные о рождении человека в Украине. Уже по этим поддельным паспортам регистрировали иностранцев в украинских ЦПАУ. Впоследствии они получали гражданство Украины.



Группировка имела не только украинские печати , но и молдавские / Фото пресс-службы СБУ

Кроме того, злоумышленники разработали еще один механизм легализации нелегалов. С помощью поддельного паспорта старого образца с переклейкой фотографии производили загранпаспорта.



Злоумышленники помогали иностранцам нелегально получить украинские паспорта / Фото пресс-службы СБУ

Обыски за границей

Для раскрытия преступления правоохранители провели 26 обысков. В том числе и в Молдове. Во время следственных действий работники СБУ нашли 150 поддельных паспортов. Еще 50 лицам отменили гражданство как незаконно приобретенное.

Во время еще одного этапа спецоперации, который состоялся 3 ноября, в подразделениях ДМС в Виннице нашли фиктивные документы и списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в Евросоюз иностранцев.

Скольких подозреваемых задержали правоохранители, неизвестно. Злоумышленников подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу. Если дело дойдет до суда, а подозреваемых признают виновными, им грозит от 7 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.