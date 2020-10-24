Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, которая занималась рейдерством, "прослушкой", сбытом оружия с территории ООС и изготовлением наркотиков. В состав группировки входили действующие и бывшие правоохранители, работники охранных компаний, представители криминальной среды и экс-бойцы добровольческих батальонов.

У членов преступной группы были четко распределены обязанности. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Чем занималась преступная группа

Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию.

Подозреваемые продавали технические средства для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи.

Также сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества с территории ООС.

Группа занималась рейдерскими захватами и требовала деньги и имущество у предпринимателей.

Подозреваемые изготавливали и сбывали наркотики.

Прошли обыски

Правоохранители провели 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком в так называемых охранно-детективных компаниях и в жилищах подозреваемых.

Полицейские изъяли средства анонимной связи, компьютеры, носители информации, боеприпасы и наркотики.

Четырем членам группы уже сообщили о подозрении в совершении преступлений. Сейчас для них планируют избрать меру пресечения – содержание под стражей. Продолжаются следственные действия.

Правоохранители разоблачили преступную группу, в которую входили правоохранители и криминалы / Фото Офиса генпрокурора