На Закарпатье у функционеров одного из благотворительных фондов Служба безопасности Украины провела обыски. Сам фонд подозревают в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

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Спецслужба, в частности, изучает возможное вмешательство во внутренние дела Украины и причинение вреда ее государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как выяснило следствие, произошло это с помощью фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины.

Досудебное следствие также исследует факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских публичных деятелей. Их подозревают в поддержке государственных органов соседней страны по ведению подрывной деятельности в ущерб Украине. В частности, в совершении действий с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Кроме того, изъяли компьютерную технику, средства связи и другие материалы.

Следственные действия продолжаются. Операцию проводили под процессуальным руководством органов прокуратуры.