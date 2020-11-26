СБУ заблокировала контрабанду военных товаров из России: что известно
Служба безопасности Украины заблокировала международный канал поставки товаров военного назначения из России через территорию Украины. Одна из компаний планировала незаконно поставлять их в страны Африки.
В ведомстве также предупредили о возможной переправке российских товаров в страны из санкционного списка Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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В сообщении указано, что правоохранители прекратили деятельность одной из киевских компаний, которая должна была поставлять комплектующие товары к вертолетной технике.
Во время оформления груза злоумышленники предоставили документы с вымышленной информацией. Все для того, чтобы скрыть российское происхождение товаров.
Также у отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров такой категории,
– отметили в пресс-службе.
Вывезти все товары представители компании планировали рейсом из аэропорта "Борисполь".
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Как отметили в СБУ, в отношении этого дела уже начали уголовное производство за нарушение порядка передачи товаров, подлежащих экспортному контролю.
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