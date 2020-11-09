Земельные аферы, покушение на убийство и другие преступления: СБУ задержала бывшего главу Затоки
Экс-глава сельской администрации курортной Затоки в Одесской области скрывался от правоохранителей в Одесской области. Задержать его не могли больше полугода.
Злоумышленник исполнял обязанности поселкового головы с марта 2019, сообщает пресс-служба СБУ. В феврале 2020 года его отстранили от должности по решению суда.
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Чтобы избежать наказания, мужчина арендовал квартиру в Одессе и без всяких проблем жил там много месяцев.
В чем подозревают бывшего сельского главу Затоки
По данным следователей, задержанный является фигурантом по меньшей мере 4 уголовных производств. Ему инкриминируют:
- злоупотребление служебным положением;
- растрату бюджетных средств;
- незаконные сделки с земельными ресурсами;
- организацию покушения на жизнь адвоката.
Без залога
Задержанному бывшему чиновнику уже избрали меру пресечения. Киевский районный суд Одессы арестовал подозреваемого без возможности выхода под залог.
Кроме задержанного экс-главы райсовета, по этим делам проходят еще 12 человек. Дела 7 из них находятся в суде, а 5 – вскоре передадут служителям Фемиды.
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