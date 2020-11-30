Бойцы антитеррористического подразделения СБУ "Альфа" вместе с представителями контрразведки провели спецоперацию по разоблачению жителя оккупированных территорий. Он пытался заложить взрывчатку на одну из подстанций распределения электроэнергии в зоне проведения ООС.

О задержании злоумышленника с поличным со взрывным устройством сообщили в пресс-службе СБУ. По данным следствия, житель захваченной Россией части Донецкой области действовал по заказу "МГБ".

Смотрите также СБУ требует ОГХК остановить поставки ильменита в Крым

Непосредственным руководством "министерства", как известно, занимаются спецслужбы страны-агрессора.

Что известно о попытке подрыва электрической подстанции на Донбассе

Самодельное взрывное устройство злоумышленник забрал из заблаговременно подготовленного схрона. Бомбу мужчина должен был заложить на стратегически важном объекте и привести в боевую готовность.



Злоумышленника задержали со взрывчаткой / Фото пресс-службы СБУ

После этого диверсант должен был непосредственно осуществить теракт.

В СБУ утверждают, что российские кураторы подозреваемого надеялись на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе, а также на запугивание мирного населения Донбасса.

Как накажут диверсанта

Следователи возбудили уголовное производство по статье об участии в деятельности террористической группировки. Если суд признает его виновным, мужчине грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без него.

Судьи уже избрали злоумышленнику меру пресечения в виде пребывания в СИЗО.

Досудебное расследование преступления продолжается.



Подозреваемого отправили в СИЗО / Фото пресс-службы СБУ