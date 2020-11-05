В Северодонецке Луганской области оперативники СБУ поймали боевика, который 6 лет скрывался в России. Его подозревают в масштабной диверсионной деятельности.

О задержании террориста, который действовал в составе диверсионной группы в июне-июле 2014 года, сообщили в пресс-службе СБУ. Его приспешники, как утверждают правоохранители, уже находятся за решеткой.

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Отныне под стражей находится и последний член пророссийской группировки, которая действовала в составе "ЛНР".

Что известно о преступлениях диверсионной группы

По данным спецслужбы, житель Северодонецка присоединился к рядам террористически-оккупационных бандформирований и вошел в так называемую "группу Бергмана". Она специализировалась на диверсионной деятельности. В частности, как доказали правоохранители во время судов над членами группировки, боевики взорвали 5 мостов в Донецкой и Луганской областях. Еще 4 – заминировали.

В 2018 – 2020 годах работники СБУ задержали активных участников "группы Бергмана" и ликвидировали тайники, которые они сделали. Без наказания остался только задержанный на днях террорист.

Как задержали боевика

Оперативники спецслужбы получили информацию о том, что разыскиваемый ими диверсант собирается приехать в Северодонецк по личным делам. Когда злоумышленник появился на подконтрольной Украине территории, его задержали.

Относительно его противозаконной деятельности продолжается досудебное расследование.



Террориста задержали как только он появился на Луганщине / Фото пресс-службы СБУ