Сливал врагу информацию: СБУ задержала командира Нацгвардии за госизмену
Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя среди командиров Нацгвардии. Шпион передавал информацию в Россию и получал за это деньги. Его просили узнать об иностранных инструкторах.
Также предатель передавал схемы расположения украинских военных объектов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Что известно:
- Военнослужащего завербовали в 2019 году. Командир одного из подразделений Нацгвардии Украины на самом деле "служил" на Генеральный штаб Вооруженных сил России.
- Шпион передавал информацию врагу о помощи Нацгвардии со стороны международных партнеров Украины и о деятельности иностранных инструкторов.
- Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.
Правоохранители провели обыски по месту службы и проживания предателя – там нашли доказательства шпионажа.
Сейчас "командир" находится под стражей. Ему грозит тюрьма за измену украинскому государству.
СБУ задержали командира Нацгвардии за шпионаж: смотрите видео
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