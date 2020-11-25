Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя среди командиров Нацгвардии. Шпион передавал информацию в Россию и получал за это деньги. Его просили узнать об иностранных инструкторах.

Также предатель передавал схемы расположения украинских военных объектов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что известно:

Военнослужащего завербовали в 2019 году. Командир одного из подразделений Нацгвардии Украины на самом деле "служил" на Генеральный штаб Вооруженных сил России.

Шпион передавал информацию врагу о помощи Нацгвардии со стороны международных партнеров Украины и о деятельности иностранных инструкторов.

Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

Правоохранители провели обыски по месту службы и проживания предателя – там нашли доказательства шпионажа.

Сейчас "командир" находится под стражей. Ему грозит тюрьма за измену украинскому государству.

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