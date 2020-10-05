Сотрудники СБУ разоблачили и остановили схему контрабанды наркотиков на территорию "ДНР" через Россию. Контрабандиста задержали на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Контрабандистом оказался житель Донецка. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Как работала преступная схема

Еще до начала карантина житель Донецка возил запрещенные вещества непосредственно через линию разграничения. Он скупал их у дилеров из Запорожской области. Однако уже после введения карантина мужчина разработал маршрут доставки наркотиков через Россию.

Помимо перевозки их в "ДНР", он также расширил клиентскую базу в соседней стране.

Задержание контрабандиста

СБУ задержала мужчину на пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине. У него обнаружили 400 граммов метадона, которые он прятал в обшивке салона автомобиля. Стоимость изъятого вещества оценивается в 600 тысяч гривен.

В целом же оборот от поставки наркотиков, по информации следствия, составил до 2,5 миллиона гривен на месяц,

– заявили в СБУ.

Сейчас идет следствие по статье 305 о контрабанде наркотических средств. Следователи пытаются установить других лиц, причастных к схеме наркотрафика.



Контрабандистом оказался житель Донецка / Фото СБУ

СБУ задержала мужчину на пункте пропуска "Гоптовка" / Фото СБУ