Спецоперация по задержанию известного криминального авторитета провели работники СБУ 12 ноября. Он более 4 лет находился в розыске за совершение тяжких преступлений.

О задержании уголовника, которого правоохранители считают "смотрящим" за Харьковской областью, сообщили в СБУ. По данным "Депо", речь идет о Вадиме Изотове по прозвищу "Изот".

Смотрите также В Днепре задержали бывшего командира боевиков: фото

Местонахождение злоумышленника установили оперативники СБУ.

Угрозы правоохранителям

По официальным данным, Изотова подозревают в незаконном обращении с оружием, оказании сопротивления и угрозах работникам силовых структур. Если судьи признают его вину, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Следователи проверяют причастность злоумышленника к другим тяжким и особо тяжким преступлениям. Поэтому, к обвинениям могут добавить еще несколько статей Уголовного кодекса.

Жил в Сумах

Хотя злоумышленника объявили в розыск, он спокойно находился в Сумах. Туда он бежал от правоохранителей из родного Харькова еще в 2017 году.

Вскоре Изотову будут выбирать меру пресечения.