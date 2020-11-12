Скрывался 4 года: СБУ задержала "смотрящего" за Харьковщиной – фото
Спецоперация по задержанию известного криминального авторитета провели работники СБУ 12 ноября. Он более 4 лет находился в розыске за совершение тяжких преступлений.
О задержании уголовника, которого правоохранители считают "смотрящим" за Харьковской областью, сообщили в СБУ. По данным "Депо", речь идет о Вадиме Изотове по прозвищу "Изот".
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Местонахождение злоумышленника установили оперативники СБУ.
Угрозы правоохранителям
По официальным данным, Изотова подозревают в незаконном обращении с оружием, оказании сопротивления и угрозах работникам силовых структур. Если судьи признают его вину, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Следователи проверяют причастность злоумышленника к другим тяжким и особо тяжким преступлениям. Поэтому, к обвинениям могут добавить еще несколько статей Уголовного кодекса.
Жил в Сумах
Хотя злоумышленника объявили в розыск, он спокойно находился в Сумах. Туда он бежал от правоохранителей из родного Харькова еще в 2017 году.
Вскоре Изотову будут выбирать меру пресечения.
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