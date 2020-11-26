"Информация ограничена": СБУ засекретила данные о своем автопарке
Служба безопасности Украины назвала данные о своем автопарке "информацией с ограниченным доступом". Ранее с соответствующим запросом в СБУ обратились представители СМИ.
"Радио Свобода" поинтересовалось у СБУ, сколько автомобилей насчитывает их автопарк и сколько машин там закупили в течение 2019 и 2020 годов.
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Однако конкретного ответа на запрос издание не получило.
По результатам рассмотрения сообщаем, что запрашиваемые вами сведения, в частности о состоянии финансово-хозяйственной деятельности подразделений СБУ, относятся к информации с ограниченным доступом,
– заявили в СБУ.
Напомним, ранее Верховный суд сообщил журналистам, что владеет 46 автомобилями, Конституционный Суд 32 машинами, а Верховная Рада – 187 машин.
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