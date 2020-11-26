Служба безопасности Украины назвала данные о своем автопарке "информацией с ограниченным доступом". Ранее с соответствующим запросом в СБУ обратились представители СМИ.

"Радио Свобода" поинтересовалось у СБУ, сколько автомобилей насчитывает их автопарк и сколько машин там закупили в течение 2019 и 2020 годов.

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Однако конкретного ответа на запрос издание не получило.

По результатам рассмотрения сообщаем, что запрашиваемые вами сведения, в частности о состоянии финансово-хозяйственной деятельности подразделений СБУ, относятся к информации с ограниченным доступом,

– заявили в СБУ.

Напомним, ранее Верховный суд сообщил журналистам, что владеет 46 автомобилями, Конституционный Суд 32 машинами, а Верховная Рада – 187 машин.

Обратите внимание! В 2017 году журналисты программы "Схемы" подготовили видеосюжет о " люксовом автопарке работников управления защиты экономики СБУ". Стоимость автомобилей, на которых ездили работники Службы безопасности, была несоизмеримо с их доходами как работников госструктуры.