По решению суда частный исполнитель заблокировал счета расследователей Bihus.Info из-за проигрыша дела экс-руководителю Службы внешней разведки Сергею Семочко. Журналисты констатировали, что действия суда незаконны.

Суд обязал журналистов опровергнуть информацию о российских паспортах жены Семочко и ее детей от первого брака, выданных в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Bihus.info.

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О чем говорилось в материале

В материале расследователей речь шла о давлении СБУ на фармбизнес и вмешательстве экономической контрразведки СБУ, которой до разведки руководил Семочко, в госзакупки диализных препаратов. Это, по словам поставщиков лекарств, привело к:

остановке поставок;

примерно 200 смертям пациентов.

Дело рассматривали почти год

Дело рассматривали почти год: в суде допрашивали свидетелей, делали обзор государственных реестров, в частности прямо на суде журналисты продемонстрировали, как проверить наличие паспортов у родственников Семочко в официальном реестре РФ. Однако летом судья уволился и дело передали другому – Юрию Мазуру.



Сергей Семочко / Фото Zik

Новый судья не захотел слушать дело с самого начала и за одно заседание решил, что Семочко прав во всем. Он обязал опровергнуть ряд цитат по расследованию, даже те, которые журналистам не принадлежат, а лишь являются комментариями посторонних лиц.

Незаконные решения суда

Судья принял решение 10 сентября 2020 года. Но журналисты получили его полный текст аж 16 октября.

Кто такой Сергей Семочко? Экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы и экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017–2018 годах. А с июля 2018 года занимал должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

После этого Bihus.Info подали апелляцию, однако оказалось, что на тот момент судья Мазур уже выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда. Это незаконно, ведь решение не вступает в силу, пока не истечет время на подачу апелляции.

На основе письма суда частный исполнитель, также не дожидаясь апелляции, арестовал счета – канала, ведущего программы Дениса Бигуса и журналистки Леси Ивановой,

– заверили журналисты.

Все доказательства, которые касались гражданства и имущества пасынка, падчерицы и зятя Семочко – суд не опроверг, а просто не принял в качестве доказательств. Ведь Семочко заявил, что классифицирует людей как родственников только в юридическом значении Семейного кодекса. Поэтому признает семьей только жену и сына, а остальных – нет.

Несмотря на то, что жену Семочко родственницей признал, суд обязал опровергнуть информацию и о ней, хотя данные по ее гражданству и имуществу подтверждают реестры в Украине и России.

Расследование в отношении Семочко: что известно