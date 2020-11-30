В Украине начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2020 года значительно возросли. По сравнению с сентябрем они увеличились на 32,5%.

Общая сумма оплаты за октябрь составляет 11 миллиардов гривен. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

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По данным ведомства, по состоянию на конец октября 2020 года украинцы задолжали более 56 миллиардов гривен. В сентябре эта сумма была на 1,8 миллиарда гривен меньше.

Обратите внимание! Во второй четверти 2020 года, то есть с апреля по июнь, расходы украинцев сократились примерно на 450 гривен по сравнению с первым кварталом. Это означает, что украинцы снизили собственные расходы на 5%. Подробнее об этом – читайте здесь.

За что не заплатили украинцы

В Госстате сообщили, что ао состоянию на 31 октября 2020 года украинцы задолжали за:

снабжение горячей воды и тепловой энергии – 16,7 миллиарда гривен;

управления многоквартирным домом – 5,1 миллиарда гривен;

поставки и распределение газа – 22,4 миллиарда гривен;

услуги за вывоз бытовых отходов – 1,1 миллиарда гривен;

централизованное водоотведение и водоснабжение – 5,7 миллиарда гривен;

поставку и распределение электроэнергии – 5,1 миллиарда гривен.

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Справка. В августе 2020 года украинцы заплатили за коммунальные услуги на 300 миллионов гривен больше, чем в июле. Тогда начисления за месяц выросли на 3,8%. Подробнее об этом – читайте здесь.