Счета в платежках украинцев стремительно выросли: данные Госкомстата
В Украине начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2020 года значительно возросли. По сравнению с сентябрем они увеличились на 32,5%.
Общая сумма оплаты за октябрь составляет 11 миллиардов гривен. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.
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По данным ведомства, по состоянию на конец октября 2020 года украинцы задолжали более 56 миллиардов гривен. В сентябре эта сумма была на 1,8 миллиарда гривен меньше.
За что не заплатили украинцы
В Госстате сообщили, что ао состоянию на 31 октября 2020 года украинцы задолжали за:
- снабжение горячей воды и тепловой энергии – 16,7 миллиарда гривен;
- управления многоквартирным домом – 5,1 миллиарда гривен;
- поставки и распределение газа – 22,4 миллиарда гривен;
- услуги за вывоз бытовых отходов – 1,1 миллиарда гривен;
- централизованное водоотведение и водоснабжение – 5,7 миллиарда гривен;
- поставку и распределение электроэнергии – 5,1 миллиарда гривен.
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