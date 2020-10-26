Счетная палата завершила первый за всю историю независимости Украины аудит Верховной Рады. Он охватил 7 лет, а именно период с 2013 по 2019 годы.

Подробнее о процессе аудита Верховной Рады

Как сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, в ходе аудита они проверили, насколько эффективно использовали бюджетные средства и как происходило управления государственным имуществом со стороны Аппарата Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

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Аудит проводили 5 членов Счетной палаты в пределах распределенных между ними задач:

Василий Невидомый (координатор аудита),

Виктор Богун,

Ирина Иванова,

Цезарь Огонь,

Игорь Яремчук.

В условиях коронавируса проводить аудит было чрезвычайно трудно. Но наши аудиторы сделали колоссальную работу. И мы очень благодарны Аппарату Верховной Рады за всестороннюю помощь и содействие. Ведь все были заинтересованы увидеть реальное и объективное состояние дел,

– заметил Пацкан.

Он добавил, что недостатки, нарушения и правовые пробелы, конечно, есть. И на них Аппарату Верховной Рады нужно будет обратить внимание. Правда, Счетная палата уже увидела готовность оперативно их устранять.

Итоги аудита

С 2013 по 2019 год Аппарат Верховной Рады и Управление делами Аппарата, включая предприятия, учреждения и организации их сферы управления использовали:

7,7 миллиарда гривен средств государственного бюджета,

почти 114 миллионов гривен средств местных бюджетов.

На что пошли эти деньги

Осуществление законотворческой деятельности парламента – 51% (основная статья расходов).

Обслуживание и организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение ВР – 44%.

Финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности парламента через СМИ, развитие электронного управления – 5%.

В Счетной палате отмечают, что Аппарат Верховной Рады Украины не в полной мере обеспечил продуктивное, результативное и экономное использование бюджетных средств. Касается это также и принятия соответствующих законных и своевременных управленческих решений.

По данным аудиторов, в 2014 – 2017 годах сметы Верховной Рады Украины не утверждали, а на 2013 и 2019 годы это произошло с нарушением сроков. В то же время отчеты об исполнении смет Верховной Рады Украины не рассматривал парламент.

Какие недостатки, нарушения и правовые пробелы обнаружили аудиторы

Парламент с 2013 года по 2019 год не использовал более 475 миллионов из бюджета. Причина – вовремя не перераспределили средства.

Недвижимого имущества в Раде насчитали на общую сумму в 2,4 миллиарда гривен, подвижного – в 19,8 миллиона.

5,7% земельных участков не имеют надлежащих документов на право постоянного пользования участками.

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Какие рекомендации предоставила Счетная палата Аппарату ВР

Утвердить постановлением Верховной Рады положения об Аппарате Верховной Рады,

Усовершенствовать ряд законодательств, в частности по управлению государственным имуществом, оплате труда в государственном секторе, механизму осуществления выплат нардепам на аренду жилья и наем отеля.

Эти рекомендации получили все ведомства и предприятия, входящие в структуру Аппарата ВР.

Они направлены на: