Раду впервые в истории проверили на использование бюджета: итоги аудита Счетной палаты
Счетная палата завершила первый за всю историю независимости Украины аудит Верховной Рады. Он охватил 7 лет, а именно период с 2013 по 2019 годы.
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Как сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, в ходе аудита они проверили, насколько эффективно использовали бюджетные средства и как происходило управления государственным имуществом со стороны Аппарата Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
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Аудит проводили 5 членов Счетной палаты в пределах распределенных между ними задач:
- Василий Невидомый (координатор аудита),
- Виктор Богун,
- Ирина Иванова,
- Цезарь Огонь,
- Игорь Яремчук.
В условиях коронавируса проводить аудит было чрезвычайно трудно. Но наши аудиторы сделали колоссальную работу. И мы очень благодарны Аппарату Верховной Рады за всестороннюю помощь и содействие. Ведь все были заинтересованы увидеть реальное и объективное состояние дел,
– заметил Пацкан.
Он добавил, что недостатки, нарушения и правовые пробелы, конечно, есть. И на них Аппарату Верховной Рады нужно будет обратить внимание. Правда, Счетная палата уже увидела готовность оперативно их устранять.
Итоги аудита
С 2013 по 2019 год Аппарат Верховной Рады и Управление делами Аппарата, включая предприятия, учреждения и организации их сферы управления использовали:
- 7,7 миллиарда гривен средств государственного бюджета,
- почти 114 миллионов гривен средств местных бюджетов.
На что пошли эти деньги
- Осуществление законотворческой деятельности парламента – 51% (основная статья расходов).
- Обслуживание и организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение ВР – 44%.
- Финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности парламента через СМИ, развитие электронного управления – 5%.
В Счетной палате отмечают, что Аппарат Верховной Рады Украины не в полной мере обеспечил продуктивное, результативное и экономное использование бюджетных средств. Касается это также и принятия соответствующих законных и своевременных управленческих решений.
По данным аудиторов, в 2014 – 2017 годах сметы Верховной Рады Украины не утверждали, а на 2013 и 2019 годы это произошло с нарушением сроков. В то же время отчеты об исполнении смет Верховной Рады Украины не рассматривал парламент.
Какие недостатки, нарушения и правовые пробелы обнаружили аудиторы
- Парламент с 2013 года по 2019 год не использовал более 475 миллионов из бюджета. Причина – вовремя не перераспределили средства.
- Недвижимого имущества в Раде насчитали на общую сумму в 2,4 миллиарда гривен, подвижного – в 19,8 миллиона.
- 5,7% земельных участков не имеют надлежащих документов на право постоянного пользования участками.
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Какие рекомендации предоставила Счетная палата Аппарату ВР
- Утвердить постановлением Верховной Рады положения об Аппарате Верховной Рады,
- Усовершенствовать ряд законодательств, в частности по управлению государственным имуществом, оплате труда в государственном секторе, механизму осуществления выплат нардепам на аренду жилья и наем отеля.
Эти рекомендации получили все ведомства и предприятия, входящие в структуру Аппарата ВР.
Они направлены на:
- устранение выявленных нарушений и недостатков,
- совершенствование системы внутреннего контроля и аудита,
- управление государственным имуществом и тому подобное.