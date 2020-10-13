Ярослав Лисовый и Юлия Гончарова – патриоты, которые решили официально создать свою семью накануне Дня защитника Украины. Праздник устроили в цветах берета десантно-штурмовых войск.

Он – ветеран российско-украинской войны, она – волонтер. Подробнее об истории влюбленных – в материале 24 канала.

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В своих свадебных присягах они по-особому пообещали друг другу быть рядом в горе и радости. Они каждый по-своему защищали целостность Украины, впрочем судьба свела их на мирной территории.

Как пара познакомилась

В 2019 году Лисовый и Гончарова впервые пошли вместе на кофе. Молодожены вспомнили: тогда, уже с первых минут встречи, поняли – нашли то, что искали.

"Когда мы вышли из кафе после первой встречи, пошел дождь. А он говорит – главное, не град. И мы оба засмеялись, потому что поняли, что это за город и в чем здесь смысл", – прокомментировала Гончарова.

Волонтер Юлия Гончарова и ветеран Ярослав Лисовый / Фото – Ирина Семеняка

Признание в прямом эфире

А уже через несколько месяцев в прямом эфире одного из украинских телеканалов Ярослав сделал Юлии предложение стать его женой. Помогала ему подруга невесты, Юлия Кириенко. Она подчеркнула: такие как Юля заслуживают, чтобы о них знала вся страна.

Юля сделала очень много не только для армии, но и непосредственно для государства. Поэтому хотелось, чтобы это было как-то очень публично. Потому что она заслуживает наилучшее предложение,

– объяснила подруга.

Свадьба в бордовых цветах

Особый день молодожены планировали вместе. Свадьбу решили сыграть символично накануне Дня защитника Украины. Платье невеста выбрала украшенное стилизованной украинской вышивкой.

Невеста Юлия Гончарова / Фото с фейбук-страницы Ярослава Лисового

На праздник создания семьи гостей собрали не много, только родных и нескольких близких друзей. В основном – это волонтеры и военнослужащие. Люди, которых познакомила война.

Это настоящий воин, настоящий мужчина. Он специалист своего военного дела. Я уверен, что он будет таким же взвешенным и мужественным, как был во время прохождения военной службы,

– отметил Михаил Забродский, генерал-лейтенант ВСУ.

Пара решила сыграть свадьбу в бордовых цветах, потому что для них эта цветовая гамма имеет свое особое патриотическое значение. Цвет бордовых беретов десантно-штурмовых войск – особый символ для этой семьи. Ведь именно в десантных войсках служил Ярослав.

Участвовал в продолжительном рейде 95-й бригады в тылах российско-террористических войск, в штурме шахты "Бутовка", а также обороне Донецкого аэропорта. В 2015 году во время ожесточенного боя получил ранение, но, несмотря на травму, выполнил задание и помог спасти собратьев.