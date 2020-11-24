"Голос" требует провести согласительный совет с участием представителей всех фракций Львовского горсовета. Проведение сегодняшней сессии без новоизбранных депутатов двух партий "Голоса" и "Самопомочи", голосование руками, без электронной системы – это позорное и недостойное поведение новых депутатов городского совета Львова.

Сегодня депутаты фракций "Европейской солидарности", "Варты" и "Свободы" попытались начать работу нового Львовского городского совета с откровенных нарушений.

Разговоры о европейских ценностях и призывы о патриотизме остались в прошлом во время предвыборной кампании. В реальности – Львов получил нарушение закона и желание отдельных политических сил сформировать большинство, которое будет работать на интересы местных князьков и своих бенефициаров.

Сегодня "Европейская солидарность" вместе со "Свободой" и "Вартой" фактически рейдернули Львовский городской совет. Провели заседание без части новоизбранных депутатов, которых даже официально не уведомили о заседании, которые узнали о нем из СМИ накануне. Голосовали стоя и руками, как во время позорного голосования за диктаторские законы в парламенте 16 января 2014 года,

– рассказал депутат фракции "Голос" в Верховной Раде Роман Лозинский.

Такое начало работы городского совета – это пример недемократического управления городом, проявление неуважения к избирателям. "Голос" требует прозрачности в принятии решений. Львовяне делегировали депутатам городского совета и новоизбранному мэру, обязанности управлять городом. То, что происходит сегодня, – это манипуляции в свою пользу отдельных политсил.

Можно не поддерживать избранного мэра, но львовяне сделали свой выбор. Сегодняшнее заседание Львовского горсовета не имеет ничего общего с демократией и правом общины на местное самоуправление.