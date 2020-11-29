Азербайджан показал кадры разрушения Кельбаджарского района за 27-летнюю оккупацию: фото, видео
По двусторонним договоренностям Армения покинула Кельбаджарский район и 25 ноября в него вошла армия Азербайджана. Сейчас большинство населенных пунктов там почти полностью разрушены.
Фото и видео последствий разрушений Кельбаджарского района показало Министерство обороны Азербайджана.
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В частности, почти полностью разрушен районный центр – город Кельбаджар. До оккупации здесь жили более 7 тысяч человек, а сейчас из уцелевшего – только асфальт в центральной части города.
Дома словно застыли во времени. Есть недострои, возведение которых началось еще в 90-ых годах. Зато те дома, в которых раньше жили люди, сейчас стоят пустыми без окон и дверей.
Разрушение Кельбаджара за 27 лет оккупации: смотрите видео
Похожая ситуация и в других населенных пунктах. Например, поселок Венг разрушен почти полностью. Уцелела лишь его центральная часть, где стоит сравнительно новенькая христианская церковь и несколько домов, в которых, похоже, в последнее время могли жить люди.
Село Венг в Кельбаджарском районе: смотрите видео
В меньших населенных пунктах ситуация еще хуже. В некоторых из них только по разбросанному вокруг кирпичу можно понять, что 30 лет назад здесь жили люди.
Разрушения в Кельбаджарском районе: смотрите видео
Освобожденный Кельбаджарский район в Азербайджане: смотрите фото
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