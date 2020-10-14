События, происходящие вокруг НАК "Нафтогаз Украины", говорят о попытке ведущих политических сил получить контроль над крупнейшей госкомпанией страны, и это – первый раунд борьбы.

Такое мнение озвучил энергоэксперт, директор консалтинговой компании ExPro Украина Геннадий Кобаль.

"Сейчас есть политсила, которая имеет монобольшинство, президент контролирует правительство, но они не контролируют крупнейшую госкомпанию. Если говорить о перспективах смены руководства, установления контроля, то за всем этим, возможно, стоят люди из Офиса Президента. Всегда, за исключением времен после революции 2014 года, контроль над "Нафтогазом" был у людей, близких к президенту. При Кучме, при Ющенко, при Януковиче, в любой период это были люди в прямом подчинении президента или премьера", – отметил Геннадий Кобаль.

По его мнению, сейчас компания "Нафтогаз" – это организация с четкой структурой управления по международным стандартам, в которой есть правление и наблюдательный совет. Менять структуру управления сегодня – это шаг к прямому конфликту с международными партнерами.

"Система управления госкомпаниями создавалась очень долго. Структура построена, есть менеджмент, наблюдательный совет, куда входят независимые иностранные члены и представители государства. Так просто взять и отказаться от этой структуры нельзя. Есть обязательства. Если откажемся, что мы скажем на переговорах с МВФ? Что разогнали наблюдательные советы и установили прямой контроль правительства? МВФ скажет в ответ – так не работает, идите думайте. Это первый раунд борьбы за "Нафтогаз", – сообщил эксперт.

По словам Геннадия Кобаля, компания "Нафтогаз" регулярно проходит международный аудит, который крайне важен для перспективы выхода компании на международные рынки капитала – проведение процедуры IPO. В то же время, объективность выводов госаудиторов для эксперта не очевидна.

"То, что происходит, скорее попытка "покачать" менеджмент "Нафтогаза" и посмотреть, как они будут действовать, проверить на прочность. Мы даже не видели отчета Госаудитслужбы, только отдельные цифры якобы из отчета. Мы не знаем, что именно инкриминируется правлению компании", – говорит Геннадий Кобаль.

Напомним, издание Экономическая правда опубликовало выводы аудита Госаудитслужбы, согласно которым выявлены нарушения, которые привели к убыткам на 75 миллиардов гривен. Сама Госаудитслужба сообщила, что документы, попавшие в прессу, не являются корректными. "Нафтогаз" заявил, что аудит действительно проводился, но компания не согласна с его выводами. Финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Леонова, комментируя статью ЭП о результатах аудиторской проверки НАК "Нафтогаз", заявил, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и согласно закону.

Как ранее сообщалось, эксперт Сергей Фурса в эфире телеканала "Прямий" заявил о возможном давлении президента Владимира Зеленского на НАК "Нафтогаз Украины".